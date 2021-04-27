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Haberler Sarmaşık Maldivler’den el ele döndüler

’den el ele döndüler

Maldivler’den el ele döndüler

27.4.2021

MALDİVLER tatilinde yaptıkları paylaşımlar 'ilan-ı aşk' olarak yorumlanan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisine ailelerin de onay verdiği konuşuluyor. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.

Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin, sosyal medya üzerinden müstakbel gelin adayı Hande Erçel'i yakın takibe aldı. İlk kez el ele görüntülenerek aşkları belgelenen ikilinin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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