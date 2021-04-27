Orhan Gencebay: Coin’lere yatırım yapanları uyardım

Kripto paranın yükselişi ve düşüşü son günlerde en çok konuşulan konular. Özellikle Thodex adlı şirketin sahibinin milyar dolarlarla yurt dışına kaçması pek çok yatırımcıyı zor duruma düşürdü. Pek çok ünlü de coinlere yaptığı yatırımlardan dolayı mağdur oldu.

Borsaya düşkünlüğü ile tanınan ünlü sanatçı Orhan Gencebay ise pek çok kişiden kripto paraya yatırım yapma tavsiyesi alsa da bu piyasadan uzak durduğunu söyledi. Sanal para dünyasının dipsiz bir kuyu olduğunu belirten ünlü sanatçı Orhan Gencebay Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuştu.

SONUÇ BELLİYDİ

Kripto paranın inandırıcılığı olmayan ve güven vermeyen bir yatırım aracı olduğunu belirten Gencebay sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar geçse de bu ülkede bazı gerçekler değişmiyor. Kısa zamanda kolay yoldan çok para kazanma sevdası yüzünden her devirde binlerce insan bile bile mağdur oluyor. Saadet zinciri "Titan"a, Jet Fadıl'a, Çiftlikbank Tosuncuk'a para kaptıranlardan sonra şimdi de kripto para mağdurları ile karşı karşıyayız. Adam yurt dışına kaçtı, geride 400 bin mağdur bıraktı. Kimbilir kaç evin ocağı söndü, ne kadar büyük, tamiri zor zararlar verdi. Ama, bu kadar hızlı büyümenin sonunda zincirin kırılacağı belliydi. Ben girmedim, girenlere de hep engel olmak istedim. Kimseye de asla tavsiye etmiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL