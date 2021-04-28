Altun’dan sevindiren haber

TELEVİZYON programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan sevindirici haber geldi. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" dedi.

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