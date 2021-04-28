  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Altun’dan sevindiren haber

Altun’dan sevindiren haber

Altun’dan sevindiren haber

28.4.2021

TELEVİZYON programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan sevindirici haber geldi. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altun’dan sevindiren haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.