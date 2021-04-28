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Haberler Sarmaşık Doğum gününü çocuklara adadı

Doğum gününü çocuklara adadı

Doğum gününü çocuklara adadı

28.4.2021

EKRANLARIN güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Doğum günü hediyesi olarak kanser hastası çocuklar için destek isteyen güzel oyuncu, "Sevenlerimden 'İyilik Paylaş' platformu üzerinden 'Kansersiz Yaşam' için kampanya açıp doğum günümde bana hediye almak yerine buraya bağış yapılmasını istedim." açıklamasında bulundu.
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