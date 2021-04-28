EKRANLARIN güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Doğum günü hediyesi olarak kanser hastası çocuklar için destek isteyen güzel oyuncu, "Sevenlerimden 'İyilik Paylaş' platformu üzerinden 'Kansersiz Yaşam' için kampanya açıp doğum günümde bana hediye almak yerine buraya bağış yapılmasını istedim." açıklamasında bulundu.
Doğum gününü çocuklara adadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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