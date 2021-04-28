Lavanta çayı ile zararlı bakterilerden korunun

HAZIMSIZLIK, gaz ve şişkinliği hafifletmesiyle bilinen lavanta çayı, aynı zamanda uykuya dalmakta zorluk çekenler için keyifli bir içecek olarak tüketilebilir. Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Lavanta çayını bir diğer özelliği ise, deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına destek olmasıdır.

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