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Haberler Sarmaşık Lavanta çayı ile zararlı bakterilerden korunun

çayı ile zararlı bakterilerden korunun

Lavanta çayı ile zararlı bakterilerden korunun

28.4.2021

HAZIMSIZLIK, gaz ve şişkinliği hafifletmesiyle bilinen lavanta çayı, aynı zamanda uykuya dalmakta zorluk çekenler için keyifli bir içecek olarak tüketilebilir. Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Lavanta çayını bir diğer özelliği ise, deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına destek olmasıdır.
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