  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Neşeli Burcu

Neşeli Burcu

Neşeli Burcu

28.4.2021

BURCU Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Karşısında muhabirleri görünce neşeli haliyle objektiflere poz veren güzel sunucunun mutluluğu gözlerden kaçmadı. Kısa sürede alışverişini tamamlayan sunucu, özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Neşeli Burcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.