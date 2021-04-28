Neşeli Burcu

BURCU Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Karşısında muhabirleri görünce neşeli haliyle objektiflere poz veren güzel sunucunun mutluluğu gözlerden kaçmadı. Kısa sürede alışverişini tamamlayan sunucu, özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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