Tire’nin gönüllü elçisi

Türk sinemasının gazozla özdeşleşen kötü ama bir o kadar da karizmatik karakteri Nuri Alço, dizi ve sinema oyuncularının pandemiden olumsuz etkilendiklerini ve hayatlarını idame etmekte zorlandıklarını ifade etti. Tire'ye, bir firmanın reklam çekimleri için gelen Alço, "Pandemi sürecinde projelerimizin çoğunu gerçekleştiremedik. İş yapmakta zorlanıyoruz. Açılışlar, reklam ve film çekimlerimiz hep aksadı. Sette, maske takıp, mesafe koruyalım derken bunaldık. İnşallah, en kısa sürede bu salgını da atlatır sağlıklı günlere kavuşuruz dedi.

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Tire'nin gastronomi turizmiyle öne çıktığını, bunun yanında tarihi ve doğal güzelliklerine de hayran kaldığını belirten ünlü sanatçı, "Tire'ye hiç gelmemiştim. Şiş köftesi ile meşhur karadutunu daha önce gidenlerden duymuştum. Çekimlerin ardından kenti gezme fırsatı yakaladım. Tire, etkili bir tanıtım kampanyasıyla Kuşadası, Selçuk veya bir Şirince gibi turizm beldesi olabilir" diye konuştu.

NADİR UYSAL