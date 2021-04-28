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Haberler Sarmaşık Yazılanları önemsemiyorum

Yazılanları önemsemiyorum

Yazılanları önemsemiyorum

28.4.2021

GÜZEL şarkıcı Günel Zeynelova, önceki gün alışverişteydi. Yeni projelerin hazırlığında olan Günel, sosyal medyada sık sık hakkında çıkan "estetik" haberleriyle ilgili, "artık alıştım, yazılanı çizileni önemsemiyorum. Halimden çok memnunum. Herkes nasıl mutluysa öyle olmalı" dedi.
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