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Haberler Sarmaşık “Başıma bir şey gelirse sorumlusu Yankı’dır”

“Başıma bir şey gelirse sorumlusu Yankı’dır”

“Başıma bir şey gelirse sorumlusu Yankı’dır”

29.4.2021

ŞARKICI Anıl Petek, avukatı aracılığıyla şiddete uğradığını öne sürdüğü şarkıcı Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı.

22 Nisan günü, Yankı tarafından şiddete ve hakarete uğradığını ayrıca tehdit edildiğini öne süren Petek, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nce koruma talebi haklı bulunan Petek, "Bu saatten sonra başıma gelebilecek olumsuz bir olaydan Semiha Yankı sorumludur" dedi.

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