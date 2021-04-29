C vitamini eksiğinizi çilekle kapatın

SADECE bir porsiyonuyla vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılayan çilek, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmada yardımcı rol üstleniyor. Çilek aynı zamanda, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadele etmenin yanı sıra, potasyum bakımından zengin bir diyet genel olarak ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir

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