Post kovid sendromuna akupunkturlu çözüm

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, Kovid-19 sonrası hastaları bekleyen tehlikelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, "Kovid-19 enfeksiyonunu geçirdiğiniz dönem belki de zorlu bir sürecin başlangıcı olabilir. Eğer Kovid-19 hastalığı dönemi ortaya çıkan şikayetleriniz 12 haftadan daha uzun süre devam ediyorsa post kovid sendromundasınız demektir. Bir diğer adı uzamış kovid sendromu olan post kovid sendromu aslında korona virüsünün vücuttan temizlenmesine rağmen etkilerinin devam etmesi durumudur" diye konuştu.

GELENEKSEL TIP YÖNTEMLERİ FAYDALI

DR. Koran, post kovid sendromunda vücudun tüm sistemlerine hatta hasar görmüş hücrelere destek verecek bir tedavinin uygulanması gerektiğini belirterek, "Geleneksel tıp yöntemleri bu noktada önemli bir güç. Homeopati, akupunktur, ozon ve kupa tedavisi destek sağlar. Homeopati tedavisi özellikle virüsün bıraktığı ruhsal ve fiziksel şikayetlerde bütüncül bir fayda gösterir. Kas ve baş ağrıları, solunum şikayetleri ve psikolojik sorunlarda önemli bir silahtır" dedi.

AYLARCA SÜREBİLİR

POST kovid sendromuna yakalanma risklerini değerlendiren Dr. Koran, "Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirdiyseniz, herhangi bir kronik hastalığınız varsa ya da 50 yaş üstündeyseniz post kovid sendromuna yakalanma riskiniz daha da artar. Bunun dışında hastalığın aktif döneminde ortaya çıkan bir şikayetiniz ilk 2 hafta içinde gerilemiyorsa, bu durum da aylarca sizi rahatsız edecek bir tablonun habercisi olabilir" uyarısında bulundu.

AKUPUNKTUR DENGELİYOR

AKUPUNKTUR tedavisinin vücudumuzda enfeksiyonlar sonrası bozulmuş olan dengeyi tekrar yerine getirmede önemli bir güç olduğunu vurgulayan Dr. Koran, "Kupa tedavisi de Kovid-19 enfeksiyonu gibi vücutta ağır hastalıklarından sonra birikmiş toksin ve atıkların temizlenmesinde önemli bir detoks tedavisidir. Yine ozon tedavisi de hücresel düzeyde vücudun yenilenmesine destek sağlar. Geleneksel tıp uzmanı bir hekimce belirlenecek bir tedavi planı uygulanması en doğru yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.