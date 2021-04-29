Tipi, Gönül’üne kavuştu!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon ve duygu dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

HIZIR'IN KOLLARINDA ÖLDÜ

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi'nin ölümü damga vurdu. Hızır önceki bölümlerde Tuncay'ı infaz edip, Rıdvan'ın çetesine yönelmişti. Macit'i boğarak öldürmesiyle kanlı bir savaş başlatan Tipi, eşinin mezarı başında, Macit'in oğlunun intikam planının hedefi oldu. Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm etiketi #Tipi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine ilk sıradan girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.