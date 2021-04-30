17 Günlük kapanma öncesi ünlüler alışverişe koştu

17 günlük tam kapanma kararı ünlüleri harekete geçirdi. Kısıtlamaya girmeden alışveriş merkezlerine koşan ünlüler, mağazalardan bol bol ürün satın aldı. Aralarında Serdar Ortaç, Ece Erken, Gizem Hatipoğlu gibi isimlerin yer aldığı birçok tanıdık sima İstanbul'un gözde AVM'lerinde görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen yıldız isimler, tam kapanmanın vaka sayılarını düşüreceğini söyledi.

ARKADAŞLARIM İÇİN...

KAPANMA öncesi alması gereken ürünler olduğu için evden çıktığını söyleyen Gizem Hatipoğlu, "Arkadaşlarıma alıp göndermem gereken bazı ürünler vardı" diye konuştu.

'SON KEZ TURLADIK'

ŞARKICI Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, İstinye- Park'da objektiflere takıldı. 17 günlük tam kapanma öncesinde son kez alışveriş turuna çıktıklarını söyleyen Ortaç, "İnşallah bu son kapanma olur" dedi.

ACELESİ VAR

ECE Erken de son günü fırsat bilen isimlerdendi. Tek başına alışverişe çıkıp mağazaları dolaşan Erken, "Kusuruma bakmayın. Kapanmadan dolayı İstanbul trafiği malum.. Acele etmem lazım" dedi.

HERKES BODRUM'A ŞENDİR İSTANBUL'A

BODRUM tatilinden dönen Burcu Şendir, AVM'de görüntülendi. Herkes Bodrum'a kaçarken kendisinin dönmesiyle ilgili açıklama yapmayan Şendir, şıklığıyla göz kamaştırdı.