Babasından farkı yok

ÜNLÜ yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Maske takmadan sokaklarda dolaştığı için eleştirilen Sinan Çetin'in verdiği görüntülerin benzerini oğlu Rafael de verdi. Babası gibi pandemi kurallarını hiçe sayarak maskesiz dolaşan Rafael Çetin'in rahat tavırları dikkat çekti. Genç yapımcı, valeden aracını teslim aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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