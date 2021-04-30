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Haberler Sarmaşık Reklam aşka ihanet arası

Reklam aşka ihanet arası

Reklam aşka ihanet arası

30.4.2021

OYUNCU Can Yaman ile İtalyan spor spikeri Dilette Leotta'nın reklam amaçlı aşk yaşadığı yönündeki dedikodular ortaya çıkan ihanet fotoğraflarıyla güçlendi. Dilette Leotta, ABD'li milyarder, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntülendi. Friedkin'in yaklaşık 5 aydır güzel spikerle birlikte olduğu öne sürülürken, Yaman ve Leotta aşkının, oyuncunun İtalya'da çektiği dizi için ilgi uyandırmak için kurmaca bir ilişki olduğu iddia edildi.
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