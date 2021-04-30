Reklam aşka ihanet arası

OYUNCU Can Yaman ile İtalyan spor spikeri Dilette Leotta'nın reklam amaçlı aşk yaşadığı yönündeki dedikodular ortaya çıkan ihanet fotoğraflarıyla güçlendi. Dilette Leotta, ABD'li milyarder, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntülendi. Friedkin'in yaklaşık 5 aydır güzel spikerle birlikte olduğu öne sürülürken, Yaman ve Leotta aşkının, oyuncunun İtalya'da çektiği dizi için ilgi uyandırmak için kurmaca bir ilişki olduğu iddia edildi.

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