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Haberler Sarmaşık Kapanmada da çalısmaya devam

Kapanmada da çalısmaya devam

Kapanmada da çalısmaya devam

1.5.2021

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile birlikte kapanmadan önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Keyifleri yerinde olan ikiliden Okan Kurt, "Demet'in televizyon programı devam edecek. O yüzden kısıtlamalardan muafız. Biz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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