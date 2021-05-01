Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile birlikte kapanmadan önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Keyifleri yerinde olan ikiliden Okan Kurt, "Demet'in televizyon programı devam edecek. O yüzden kısıtlamalardan muafız. Biz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kapanmada da çalısmaya devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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