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Haberler Sarmaşık Perşembenin vazgeçilmezi oldu

Perşembenin vazgeçilmezi oldu

Perşembenin vazgeçilmezi oldu

1.5.2021

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 94'üncü bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti.

AŞK VE İNTİKAM SAVAŞI
Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Züleyha, bir kez daha ölümden döndükten sonra kavgaları, savaşları arkalarında bırakmak için uğraşsa da, bu çabaları onu yeniden bir aşk ve intikam savaşının içine çekti. Demir'i bir savaştan korumak için Fikret'in buluşma talebini kabul edip gitmesi, savaşın fitilini ateşledi. Tek isteği çocukları ve kendini güvende hissettiği, sevdiği adamla huzurla yaşamak olan Züleyha'nın geçeceği sınavların bitmediği bir kez daha ortaya çıktı.

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