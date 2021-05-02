Altun: Uzun bir süre dinlenmem gerekecek

KALDIRILDIĞI hastanede operasyon geçirdikten sonra taburcu olan Hakan Altun'dan ilk paylaşım geldi. Damar tıkanıklığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Altun, son kontrollerinin ardından taburcu olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

ALTUN paylaşımına şu notu düştü: "Herkese merhabalar. Beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte arayan tüm dostlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Allah sağlık çalışanlarını başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek."