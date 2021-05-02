‘Burak’ın durumunda bir değişiklik yok’

BURAK Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı. Burak Sergen, 3 hafta önce hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Nişanlısı Nihan Ünsal açıklamasında, "Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.

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