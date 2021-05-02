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Haberler Sarmaşık ‘Burak’ın durumunda bir değişiklik yok’

‘Burak’ın durumunda bir değişiklik yok’

‘Burak’ın durumunda bir değişiklik yok’

2.5.2021

BURAK Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı. Burak Sergen, 3 hafta önce hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Nişanlısı Nihan Ünsal açıklamasında, "Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.
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