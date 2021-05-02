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Haberler Sarmaşık Demet Akalın sessiz sedasız ameliyat oldu

sessiz sedasız ameliyat oldu

Bir süredir göğüs ağrısı çeken Akalın, önceki gün 4 saat süren bir operasyon geçirdi. Ünlü ismin rahatsızlığının ne olduğu henüz bilinmiyor

Demet Akalın sessiz sedasız ameliyat oldu

2.5.2021

Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan şarkıcı Demet Akalın, önceki gün ameliyat oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Hafta içi her gün Alişan ile program sunan Demet Akalın, önceki gün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Dün sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Akalın paylaşımında, "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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