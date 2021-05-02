KENAN İmirzalıoğlu'nun sunuculuğuyla Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları yeniden atv ekranlarında! Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" kaldığı yerden devam ediyor. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, bu akşam saat 20.30'da atv ekranlarında.

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