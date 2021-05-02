ÜNLÜ futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Özil, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" diye yazdı. 2019'da evlenen Fenerbahçeli futbolcu ile oyuncu Amine Gülşe'nin mutlu evlilikleri sürüyor. Kızlarını geçtiğimiz yıl kucağına alan Amine Gülşe, 28 yaşına bastı. Eşine bir demet kırmızı gül ile sürpriz yapan Mesut Özil, doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Özil paylaşımında, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" dedi. Gülşe ise eşine, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.