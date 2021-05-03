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Haberler Sarmaşık Ben evliyim, kimseye hesap verecek değilim”

Ben evliyim, kimseye hesap verecek değilim”

Ben evliyim, kimseye hesap verecek değilim”

3.5.2021

YILLAR sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. İbrahim Tatlıses daha önce ima ettiği evlilik haberini bu kez açıkça duyurdu. Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek değilim" dedi.

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