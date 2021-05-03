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Haberler Sarmaşık Maraşlı tehdit altında

Maraşlı tehdit altında

Maraşlı tehdit altında

3.5.2021

Maraşlı, yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında olacak. Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder.
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