Rusya’da hayalini kurdu Türkiye’de yarıştı

ATV'nin en çok izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programına İzmir'den Belarus asıllı avukat Maryia Konak katıldı. Rusya'dan ailesi ile 20 yıl önce tatil için geldiği Türkiye'de yaşayan başarılı yarışmacı Konak, 15 bin lira kazandı. Çocukluk yıllarında Rusya'da benzer bir program izlediğini, Türkiye'nin en çok izlenen kanalı ATV'de de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını görünce katılmaya karar verdiğini anlatan Konak, "Böyle bir yarışmaya katıldığım için çok mutluyum" dedi.

METİN BURMALI