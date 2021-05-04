Damat adayı Belgrad’da

İzmirli iş insanı Sezer Dermenci, önümüzdeki sonbaharda nikah masasına oturacağı ünlü sevgilisi İvana Sert'le birlikte kayınvalidesi Nada Similjkoviç'i ziyaret emek ve elini öpmek için Belgrad'a gitti. Spor yaparak ve gezerek vakit geçiren Sert ve Dermenci çifti mutluluklarını Yeni Asır'a anlattılar. Belgrad'daki evlerinde sadece Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuşan İvana Sert, Sezer Dermenci ile tanıştıktan sonra geçek aşkı bulduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

ÜÇ DÜĞÜN OLACAK

İzmir Urla, İstanbul ve Belgrad'da üç ayrı düğün yapacaklarını belirten Sezer Dermenci, "Tarih için aramızda gün konuşmalarına başladık. Üç ayrı nikah düşünüyoruz" dedi. Ünlü model, hafta sonlarını Sezer Dermenci ile birlikte Urla'da geçirdikleri ancak kapanma döneminde annesi Nada'yı ziyaret için Belgrad'a gittiklerini anlattı.

SABAH AKŞAM BİRLİKTE SPOR

İZMİR ve İstanbul'dayken de spor yapmayı ihmale etmeyen İvana Sert, kendi ülkesi Belgrad'ta da günde iki kez sevgilisi ile birlikte spor yapıyor.

İZMİRLİLERİ ÇOK SEVİYORUM

İZMİR'İ ve İzmirlileri çok sevdiğini belirten İvana Sert, aşkı Sezer Dermenci ile bir ödül töreninde tanıştığını ve hayatın en büyük ödülünün Sezer'le tanışmaları olduğunu ifad etti.

FATİH ŞENDİL