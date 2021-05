Işıl ışıl bir cildin anahtarı mutfakta

Güzel bir cilt herkesin hayali. Cildimiz, bir nevi sağlıklı beslenip beslenmediğimizin yansıması. Özellikle su tüketimine dikkat etmek ve sağlıklı ürünler tüketmek, aydınlık bir cilde sahip olmanın en büyük anahtarı. Peki cildimize iyi gelen besinler hangileri? İşte uzmanlardan güzel bir cilde sahip olmak için tüketilmesi önerilen besinler...

1- SU: Güzel bir cilt için gün içinde bol bol su içmelisiniz. Su vücudumuzdaki zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. Cildi nemli tutar. Cilt daha esnek ve pürüzsüz görünür. Güzel bir cilt ve vücut için bol su içmek gerekir. Günde 8-10 bardak su için.

2- CEVİZ VE BADEM: Parlak bir cilt için bol bol ceviz ve badem tüketilmesi gerekiyor. Ceviz düzenli tüketildiğinde cilde parlaklık verir. Yağlı tohumlar E vitamininden, omega-3'ten ve organik yağ asitlerinden zengindir. Kolajen yapımını destekler ve sıkı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

3-YEŞİL ÇAY: İçerdiği epigallo -kateşin-3-gallat adı verilen bileşen sayesinde güçlü bir antioksidan kapasiteye sahiptir. Cildi güneşe bağlı cilt hasarından korur. Kızarıklıkları önler.

4- PORTAKAL: Cildimizin de C vitaminine ihtiyacı var. A, C ve E vitaminleri önemli antioksidan vitaminlerdir. Portakal, kivi, mandalina gibi meyveler cildin ihtiyaç duyduğu C vitamini ihtiyacını karşılar. Cildi yaşlanmaya karşı korur, kırışıklıkları azaltır.

5- RENKLİ SEBZE-MEYVELER: Havuç, bal kabağı, cennet hurması, muz, kayısı, kavun, çilek... İşte bu sebzeler yüksek karetenoid içerikleri sayesinde cildin güneşe karşı hassasiyetini azaltır. Likopen cildi güneşin olumsuz etkilerine karşı korur. Yaşlanmanın etkilerine karşı korur. 6-YULAF: Posa içeriği sayesinde kan şekerini dengeler. Yara iyileşmesini hızlandırır. 7- BALIK: Balıklar cildin su tutma kapasitesini artırarak yumuşacık ve taze görünmesini sağlar. Ayrıca, cildin çok daha genç görünmesini sağlar.

BESLENME LİSTENİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

● Haftada 2 balık tüketin. ● Her gün 1 fincan yeşilçay için. ● Likopen açısından her gün domates tüketin. ● Q 10 açısından haftada 2 gün yemeği yapın. ● Günde 10 bardak su için. ● Ispanak, brokoli, havuç, enginar, maydanoz, domates, meyvelerden kavun, çilek, üzüm, portakal, greyfurt, elma, nar yemeğe dikkat edin. ● Haftada 2 gün toplamda 1 avuç kadar ay çekirdeği, badem, ceviz tüketin. ● Her gün süt ürünlerinden biri veya birkaçını öğününüze ekleyin.