Boğaz enfeksiyonuna karanfil tansiyona karabiber bire bir

Yemeklere lezzet katan baharatlar her kültürde farklılık gösterebiliyor. Bazı bölgelerde acı ön plana çıkarken bazı bölgelerde kimyon... Hepsinin dozunda kullanıldığında faydalı olduğunu belirtiyor uzmanlar. Tabi gebelik durumunda ve yan rahatsızlıkları bulunan kişilerin baharatları bir uzmana danışarak tüketmelerinde fayda var. Peki hangi baharat neye faydalı? İşte öneriler:

KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

KARABİBER: Tükürük ve mide asidi salgılarını artırması nedeniyle sindirim ve metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklık sistemini düzenler, spazmları giderici etkileri bulunur. Tansiyonu düşürücü etkisinin yanında içerdiği bakır sayesinde kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu biliniyor.

KARANFİL: Gaz giderici özelliği bilinen karanfilin bulantıyı gidermede etkinliği var. Bakteri veya virüslerin neden olduğu ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik etki göstererek ağrı hissini hafifletici etkisi bulunuyor.

NANE: Özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve mideyi rahatlatıcı etkiye sahip nane; pankreas, göğüs ve karaciğer tümör gelişimini yavaşlatabilirken; kolon, deri ve akciğer kanserlerini önlemeye yardımcı olabiliyor.

ZENCEFİL: En önemli özelliği bulantıların bastırılmasındaki olumlu etkisidir. Zencefil, yemek sonrası uygun miktarlarda kullanıldığında yağlı besinlerin sindirimine yardımcı olur. Hamile ve safra taşı şikayeti olanların tüketmesi önerilmiyor.

ZERDEÇAL: Zerdezal içerdiği antioksidan bileşikler sayesinde sağlığın korunmasında önemli bir baharat. Safra kesesi hastalıkları olan kişilerin ise zerdeçal tüketmemeleri gerekiyor. Gebelerde rahim hareketlerini artırabileceği için de zerdeçalın kullanılması önerilmiyor.



PUL BİBER BAĞIŞIKLIĞI KORUYOR



ESKI çağlardan beri kullanılan baharatlardan biri olan pul biber; sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiye sahip. A ve C vitamini açısından zengin olan pul biber, bağışıklığı koruyor, tükürük üretimine yardımcı oluyor, bu özelliği ile sindirim sağlığını destekliyor ve ağız kokusunu önlemede de katkı sağlıyor. Pul biber ayrıca migren ağrılarını azaltmada yardımcı olabiliyor.



ŞİFALI BİTKİ KİMYON

Türk, Latin ve Arap mutfağının yanı sıra eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak da kullanılan kimyon gaz giderici etkiye sahip. Bağışıklık sistemini güçlendirebilirken, kalp-damar sağlığı ve diyabet üzerinde olumlu etkilerde de bulunuyor.



ÖLÇÜYE DİKKAT EDİLMELİ



Tarçın kabuklarının kan şekeri ve kolesterolün düşürülmesinde etkisi oldukça büyük. Fazla miktarda tarçın tüketimi ise yüksek kumarin içeriği sebebiyle toksik etkilere sebep olabileceği için günlük alımı 1 çay kaşığı olarak sınırlandırmak gerekiyor.