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Haberler Sarmaşık Burak Sergen’den iyi haber

’den iyi haber

Burak Sergen’den iyi haber

5.5.2021

ÜÇ hafta önce hastaneye kaldırılan Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tedavisi devam eden Sergen, entübe edilmişti. Oyuncunun durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi.

BİNLERCE ŞÜKÜR
BABASININ ardından koronavirüse yakalanan ve sağlığına kavuşan Cansın, paylaşımında; "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

OĞLUNUN ardından kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıl Sergen ise, "Binlerce şükür ki oğlumun babası entübeden çıktı. Oğlum ve babasının kavuşması için gönderdiğiniz mesajlar, aramalar ve dualara binlerce teşekkürler" dedi.

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