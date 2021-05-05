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Haberler Sarmaşık Demet Akalın’dan 20’nci yaş fotoğrafı

’dan 20’nci yaş fotoğrafı

Demet Akalın’dan 20’nci yaş fotoğrafı

5.5.2021

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına katılan ünlülerden oldu. 20'nci yaş gününde patlayan balonlardan dolayı yüzünde yanıkların meydana gelmesiyle hastaneye kaldırılan Akalın, hastanede çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Mumların patlattığı yanıcı gaz dolu balonla yüzü tanınmayacak hale gelen Demet Akalın, "20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın epey acılıydı" notunu düştü.
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