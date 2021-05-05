Demet Özdemir’in dansı binlerce beğeni aldı

DANS ettiği anlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Demet Özdemir'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Kıvrak figürlerini sergilediği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede magazin gündemini salladı.

SOSYAL medya kullanıcıları, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Demet Özdemir'in performansını beğendiğini dile getirdi. Videolu paylaşımı 2 milyona yakın kişi izledi. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, daha önce de sevenlerinin karşısına danslarıyla çıkmıştı.