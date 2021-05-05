Keremcem kendine ne yaptın böyle?

ŞARKICILIKTAN oyunculuğa transfer olan Keremcem, son hali ile hayranlarını şaşırttı. Bir programa konuk olan Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti.

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Pandemi döneminde kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi.