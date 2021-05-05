ŞARKICILIKTAN oyunculuğa transfer olan Keremcem, son hali ile hayranlarını şaşırttı. Bir programa konuk olan Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti.
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Pandemi döneminde kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi.
Keremcem kendine ne yaptın böyle? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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