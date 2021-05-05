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Haberler Sarmaşık Keremcem kendine ne yaptın böyle?

kendine ne yaptın böyle?

Keremcem kendine ne yaptın böyle?

5.5.2021

ŞARKICILIKTAN oyunculuğa transfer olan Keremcem, son hali ile hayranlarını şaşırttı. Bir programa konuk olan Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti.

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Pandemi döneminde kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi.

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