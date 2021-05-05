Sindirim sistemi sıkıntısı olanlar posalı beslenmeli

BESLENMENIN sağlık üzerinde çok büyük etkisi var. Sağlıklı vücut için neredeyse ilk kural sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak. Özellikle posalı beslenme sindirim sistemine direkt etki ediyor. Bitkilerin sindirilmeden atılan duvar kısmı olan posa, sindirim sistemi sorunu yaşayanlar için çok önemli bir besin öğesi.

KURUBAKLAGİLLER VE ELMA

GÜNDE 2 ya da 2.5 litre su tüketimi de sindirimin sağlıklı olmasını sağlıyor. Posa, yiyeceklerin mide-barsak sisteminde hazmedilemeyen kısımlarıdır. Posalı yiyecekler özellikle sebzeler, meyveler ve kabuğuyla yenilebilen besinlerdir. Yapılan araştırmalarda posalı yiyeceklerin vücut için birçok yararı olduğu belirtiliyor. Kuru baklagiller olan kuru fasulye, börülce, bezelye, mercimek, nohut ve barbunya, elma, armut, şeftali, ayva, incir, çilek, kuru kayısı ve kuru incir, marul, kereviz, karnabahar, brokoli, ıspanak, havuç ve patates posalı yiyeceklerdir.