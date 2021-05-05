Tarkan’ın yaylasını ayılar bastı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil-Ortaköy'de iki hafta önce bal üreticisi Cihan Saroğlu'nun arı kovanlarını parçalayan ayıların, ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun yaylası olarak da bilinen Rüzgârlı köyündeki 12 evi harabeye çevirdikleri ortaya çıktı.

EVLER HASAR GÖRDÜ

Evleri hasar gören köylülerden Tarkan'ın akrabası Şaban Tevetoğlu, İsmail Bayrak, Mahmut Özgen ve Hızır Köymen şunları söyledi: "Ayılar bize zarar veriyor. Kış için köye gitmiştik. Baharın gelmesiyle yaylaya çıktık. Harap olmuş evlerimizi gördük. Evlerde yiyecek bırakmıyoruz. Kapıları kırıp içeriyi dağıtmışlar. Devlet, ayıları korumaya almış. Ayı öldürmenin cezası çok fazla. Bizim zararımızı devletimiz karşılasın."