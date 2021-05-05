  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Tarkan’ın yaylasını ayılar bastı

Tarkan’ın yaylasını ayılar bastı

Tarkan’ın yaylasını ayılar bastı

5.5.2021

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil-Ortaköy'de iki hafta önce bal üreticisi Cihan Saroğlu'nun arı kovanlarını parçalayan ayıların, ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun yaylası olarak da bilinen Rüzgârlı köyündeki 12 evi harabeye çevirdikleri ortaya çıktı.

EVLER HASAR GÖRDÜ
Evleri hasar gören köylülerden Tarkan'ın akrabası Şaban Tevetoğlu, İsmail Bayrak, Mahmut Özgen ve Hızır Köymen şunları söyledi: "Ayılar bize zarar veriyor. Kış için köye gitmiştik. Baharın gelmesiyle yaylaya çıktık. Harap olmuş evlerimizi gördük. Evlerde yiyecek bırakmıyoruz. Kapıları kırıp içeriyi dağıtmışlar. Devlet, ayıları korumaya almış. Ayı öldürmenin cezası çok fazla. Bizim zararımızı devletimiz karşılasın."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarkan’ın yaylasını ayılar bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.