Egzaması olanlar bunları sofradan eksik etmesin

Egzama deride kaşıntı, tahriş ve lekeler ile belli olan bir cilt rahatsızlığıdır. Egzamanın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak çevresel faktörlerin ve genetiğin egzama oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Egzamanız varsa bazı besinleri yemek cildinize iyi gelebilir. Bazı besinler ise egzamanızı tetikleyip cildinizi daha kötü hale getirebilir. İşte egzamalı cildi olanların tüketmesi ve tüketmemesi gereken besinler...

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL egzama tedavisinde sıklıkla kullanılan antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan kurkumin içerir. Kurkumin egzama da dahil olmak üzere otoimmün bozukluklarının tedavisine yardım eder. Çorba, salata ya da yemeklere ekleyeceğiniz zerdeçal egzamaya karşı koruyucu bir etki oluşturur. Ayrıca apiterapi denilen arı sütü, polen ve bal gibi ürünlerin tüketilmesi de bağışıklık sistemini güçlendirmede ve egzamadan korumada etkilidir.

TURPGİLLER

EGZAMADA itici faktör karaciğer fonksiyonunun zayıflığıdır. Karaciğer toksinlerle dolduğunda işlevi tam olarak yerine getiremez. Vücutta toksin birikmesi egzamaya dönüşen bir iltihaplanmaya sebebiyet verebilir. Turpgillerden oluşan sebzelerin yenilmesi karaciğerin ve detoksifiye eden enzimler üretmesini sağlar. Bu da karaciğerinizin daha iyi çalışmasını destekler. Sindirim sistemini düzenler ve egzamaya sebep verebilecek iltihabı azaltır.

BALIK VE SEMİZOTU

BAĞIŞIKLIK sistemini destekleyen besinler alerji ve egzama riskini de azaltabilir. Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemini güçlendirir. Omega 3 açısından zengin besinler; balık, keten tohumu, kuru fasulye, semizotu, nohut ve Brüksel lahanasıdır. Sadece omega 3 yağ asitleri değil A vitamini, C vitamini, selenyum, mineral, çinko ve folik asit de egzama riskini azaltmaya yardım eder.

PREBİYOTİKLER

YAPILAN araştırmalar sonucunda bağırsaklarda artan prebiyotik bakteri varlığı egzamaya karşı korumada etkilidir. Prebiyotikler bağışıklık sistemini destekleyerek egzamanın iki ana sebebi olan iltihabı azalar ve egzamaya karşı sizi korur. Sarımsak, kuşkonmaz, pırasa, kereviz ve enginar gibi sebzeler ve çilek, elma, muz ile üzüm gibi meyveler prebiyotik içerir.

D VİTAMİNİ

D vitamini, bağışıklık sisteminin düzgünce sistemli çalışmasını destekler. Bu sayede egzama oluşumu engellenebilir. D vitamini doğrudan güneşe maruz kalınarak salgılanabilir. D vitamini tereyağı ya da bazı mantarlarda da bulunmaktadır.

KAÇINMANIZ GEREKEN BESİNLER

EGZAMAYI tetikleyen ve kötüleştiren besinler de vardır ve egzama hastaları kesinlikle bu besinlerden uzak durmalıdır. Egzaması olan hastalar alerji ve immünoloji uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Hastanın tükettiği hangi besinlerin egzama şikayetlerini arttırdığı tespit edilmeli ve bu besinler artık hasta tarafından tüketilmemelidir. İşte egzamayı tetikleyebilecek besinler: Yer fıstığı, inek sütü, greyfurt, mandalina ve limon gibi asidik meyveler, kaju, buğday, soya, ceviz ve katkı maddeleri çok olan paketli gıdalar.