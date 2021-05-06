İdeal aşk fikri strese sokuyor

SON dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, aşkı anlattı. "Aşık olunca çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor" diyen Deniz, "Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey" ifadelerini kullandı. Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim."

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