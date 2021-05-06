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Haberler Sarmaşık Nil Karaibrahimgil’in rodiliğini yaptım

’in rodiliğini yaptım

Nil Karaibrahimgil’in rodiliğini yaptım

6.5.2021

BİRKAN Nasuhoğlu müziğin hayatına çok küçük yaşlarda girdiğini anlattı. Nasuhoğlu; "Gitar çalmaya 10 yaşındayken başladım. Gitar boyumdan büyüktü" dedi. Solo kariyerinde önce çeşitli gruplarda da müzik yaptığını anlatan genç sanatçı, sahne üstüne çıkmadan önce sahne arkasında rodilik yaptığı günleri de izleyicilerle paylaştı.

"Nil Karaibrahimgil'in rodiliğini yaptım. Şimdi bazen rodilere kötü davranan sanatçılar görüyorum. Rodiler yoksa sen de yoksun aslında, hiçbir şey yok, bunun farkında değiller" sözleriyle müzik sahnesi öncesine dair anılarını da paylaştı.

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