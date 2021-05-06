Züleyha’nın sarayındaki jakuzi detayı

Hilal Altınbilek yatak odasından fotoğraf paylaştı. Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı canlandıran Altınbilek’in odasındaki jakuzi detayını görenler ‘Züleyha’nın sarayı’ yorumunu yaptı

Perşembe günlerinin tartışmasız birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol karakteri olan Züleyha'ya hayat veren 30 yaşındaki Hilal Altınbilek, Acarkent'te oturuyor. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Altınbilek'in, yatak odasından köpeği Jüpiter'le yaptığı paylaşımda arkasında görünen site manzaralı jakuzi dikkatlerden kaçmadı. İzmirli oyuncu Altınbilek'in Acarkent'teki lüks villası göz dolduruyor.