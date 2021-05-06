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Haberler Sarmaşık Züleyha’nın sarayındaki jakuzi detayı

Züleyha’nın sarayındaki jakuzi detayı

yatak odasından fotoğraf paylaştı. ’da Züleyha’yı canlandıran Altınbilek’in odasındaki jakuzi detayını görenler ‘Züleyha’nın sarayı’ yorumunu yaptı

Züleyha’nın sarayındaki jakuzi detayı

6.5.2021

Perşembe günlerinin tartışmasız birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol karakteri olan Züleyha'ya hayat veren 30 yaşındaki Hilal Altınbilek, Acarkent'te oturuyor. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Altınbilek'in, yatak odasından köpeği Jüpiter'le yaptığı paylaşımda arkasında görünen site manzaralı jakuzi dikkatlerden kaçmadı. İzmirli oyuncu Altınbilek'in Acarkent'teki lüks villası göz dolduruyor.
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