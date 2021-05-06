Perşembe günlerinin tartışmasız birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol karakteri olan Züleyha'ya hayat veren 30 yaşındaki Hilal Altınbilek, Acarkent'te oturuyor. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Altınbilek'in, yatak odasından köpeği Jüpiter'le yaptığı paylaşımda arkasında görünen site manzaralı jakuzi dikkatlerden kaçmadı. İzmirli oyuncu Altınbilek'in Acarkent'teki lüks villası göz dolduruyor.
Züleyha’nın sarayındaki jakuzi detayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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