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Haberler Sarmaşık Aleyna Tilki’ye takipsizlik kararı

’ye takipsizlik kararı

Aleyna Tilki’ye takipsizlik kararı

7.5.2021

'İNSANLARI korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak'la suçlanan Aleyna Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi. Açıklamaları nedeniyle Aleyna Tilki hakkında CİMER'e şikayet yapılmış ve İstanbul Cumhuyet riyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Tilki hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
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