  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bir fincan antioksidan: Türk kahvesi

Bir fincan antioksidan: Türk kahvesi

Bir fincan antioksidan: Türk kahvesi

7.5.2021

KÜLTÜRÜMÜZÜN vazgeçilmezidir Türk kahvesi. Hayatımıza keyif katan kahvenin, sağlığınız için çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Türk kahvesini her gün içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmış. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir. Düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve tip 2 diyabete yakalanma riskini yüzde 23 oranında azaltıyor. Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir fincan antioksidan: Türk kahvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.