Bir fincan antioksidan: Türk kahvesi

KÜLTÜRÜMÜZÜN vazgeçilmezidir Türk kahvesi. Hayatımıza keyif katan kahvenin, sağlığınız için çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Türk kahvesini her gün içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmış. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir. Düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve tip 2 diyabete yakalanma riskini yüzde 23 oranında azaltıyor. Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor.

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