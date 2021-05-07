EBRU Şallı, katıldığı bir programda Nisan 2020'de kaybettiği oğlu Pars'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. "Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi" diyen Şallı, "Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı" dedi.

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