‘Yalakadan sanatçı olmaz Cem Yılmaz’

AK Parti'nin sosyal medya hesabından CHP'nin yalanlarıyla ilgili yapılan "Yalan üretim merkezi' animasyonu paylaşımı sonrası Cem Yılmaz bir paylaşım yaptı. Adeta CHP sözcülüğüne soyunan Yılmaz'a binlerce tepki mesajı geldi. Kullanıcılar, "Mesele CHP olunca ülkeyi yaksa umurunuza gelmez alkış tutarsınız", "Sanatçılık sadece muhalefet mi?" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Sanatçı kişiliğini bir yana bırakıp tepki toplayan Yılmaz, bu paylaşımıyla yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Cem Yılmaz'ın paylaşımına binlerce tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER:

"CHP'NİN ajansı hemen telefonlara sarılmış anlaşılan. Komedyen değil CHP'nin yalanlarını pazarlayan bir komedyen diyeceksiniz artık bu malum şahsa."

"NE oyunculuk ne de stand-up. Başarı yakalayamadın ama yalakalıkta çığır açmışsın Cem Yılmaz."

"NEDEN taciz ve tecavüzlere, at ölümlerine cevap vermiyorsun? Bu devlete karşı hiç mi sevgi hissetmiyorsun? Bu kadar güzel şeyler başarıyoruz, bir çok yeniliğe, yatırıma imza atıyoruz ama hiç biri hakkında yorum yapmıyorsun. Sanatçılık sadece muhalefet mi?"

"CEM Bey, çizgi filme verdiğiniz tepkiyi keşke adalarda atlar katledilirken de verseydiniz. Tabi mesele CHP olunca ülkeyi yaksa umurunuza gelmez alkış tutarsınız."