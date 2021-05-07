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Haberler Sarmaşık “Yeni saçsız halime alıştım”

“Yeni saçsız halime alıştım”

“Yeni saçsız halime alıştım”

7.5.2021

MEME kanserine yakalanan ve dizisine veda eden Canan Ergüder, yeni bir açıklama yayınladı. 43 yaşındaki oyuncu bir fotoğraf da paylaşarak şu bilgileri verdi: "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım."
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