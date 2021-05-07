“Yeni saçsız halime alıştım”

MEME kanserine yakalanan ve dizisine veda eden Canan Ergüder, yeni bir açıklama yayınladı. 43 yaşındaki oyuncu bir fotoğraf da paylaşarak şu bilgileri verdi: "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım."

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