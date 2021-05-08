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Haberler Sarmaşık İbadette Kadir Gecesi'nin önemi

İbadette 'nin önemi

İbadette Kadir Gecesi'nin önemi

8.5.2021

BİN aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, isteklerin kabul edildiği Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı, nasıl dua edilmeli, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınmalı soruları "KADİR GECESİ ÖZEL" programında yanıt bulacak. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, canlı yayında evinizden stüdyoya görüntülü bağlanıp sorularınızı yanıtlayacak, İstanbul'un her yerinden canlı bağlantılar devam edecek.

SORULARI YANITLAYACAK
CANLI yayın ve zoom bağlantılarıyla merak edilen konular ve sorunların hepsi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir gecesi özel programında. Program 20.15'te atv'de

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