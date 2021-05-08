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Haberler Sarmaşık Korkuyu aştığında tüm güzellikler ayağının altında

Korkuyu aştığında tüm güzellikler ayağının altında

Korkuyu aştığında tüm güzellikler ayağının altında

8.5.2021

ROL aldığı filmin çekimleri için Fethiye'de olan Zeynep Tokuş, Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaptı. Gökyüzünde çekilen bir karesini Instagram hesabına yükleyen oyuncu, "Korkuyu aştığın zaman tüm güzellikler ayağının altına seriliyor. Korku aşılınca saf hazza dönüşüyor. Şükür, şükür şükür..." notunu düştü.
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