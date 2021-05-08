ROL aldığı filmin çekimleri için Fethiye'de olan Zeynep Tokuş, Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaptı. Gökyüzünde çekilen bir karesini Instagram hesabına yükleyen oyuncu, "Korkuyu aştığın zaman tüm güzellikler ayağının altına seriliyor. Korku aşılınca saf hazza dönüşüyor. Şükür, şükür şükür..." notunu düştü.
Korkuyu aştığında tüm güzellikler ayağının altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.