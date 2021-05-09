Bu bayram ısrar yok!

Geçen seneki bayramı hatırlıyor musunuz? İki senedir bayramı daha önce yaşadığımız bayramlara göre çok farklı yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı ne yazık ki bu bayram da geçen senekiler gibi evlerimizdeyiz. Geleneksel aile buluşmalarında kurulan büyük sofralara anlaşılan o ki bir süre daha uzak kalacağız. Ancak evlerimizde olsak dahi dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Peki, bu noktalar nelerdir gelin birlikte bakalım. Bayramın gelmesiyle, oruç süresince devam eden uzun süren açlık psikolojisinden çıkıp özgürlük hissiyle her şeyin tadına bakma isteği ve daha fazla yemek yeme ihtiyacı yaşanabilir. Ama bu dönemde kontrolü kaybetmemekte fayda var. Ramazan süresince sınırlı bir öğün düzeniyle beslenmek, öğün sayısının azalması gibi etkenler vücudunuzu etkilerken bir de yaşanan pandemi sebebiyle tüm gün evde geçen günlerle birlikte hareketinizin azalması bazal metabolizma hızının az da olsa yavaşlamasına neden olmuş olabilir.

HAFİF YİYECEKLER OLMALI

Ramazan boyunca azalan öğün ve küçülen porsiyonları birden artırmak midede hazımsızlık gibi bazı problemlere neden olabilir. "Zaten 1 ay boyunca az yedim, 3-4 günlük bayramdan bir şey olmaz" gibi bir düşünce yapısına sahip olmak size ve vücudunuza zarar verebilir. Bu tür problemlerle karşılaştığımızda dikkat etmemiz gereken önemli nokta tercih ettiğimiz yiyeceklerin hafif yiyecekler olması gerektiğidir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlamanız en doğru tercih olacaktır. Kahvaltınızda tam tahıllı yiyeceklerle, kalsiyum ve protein kaynağı olan yumurta ve peynirle, lif ve c vitamini kaynakları olan yeşilliklerle sağlıklı bir kahvaltı tercih edebilirsiniz. Kahvaltıda özellikle sucuk, pastırma gibi işlenmiş besinlerden, kızartılmış ve hamur işi yiyeceklerden kaçınmanız gerekir. Aynı zamanda hiçbir ısrara kulak verilmemesi en önemli noktalardan biridir. Kişilerin ısrarlarına göre sürekli bir şey yersek zaten kilo artışı kaçınılmaz olur. Bayramın gelişiyle uzun süreli açlık sonrasında ilk üç beş gün üç ana öne geçmeniz midede bir şişkinlik rahatsızlık yaratabilir. Bir uzmanla çalışıyorsanız dengeleme yapabilirsiniz.

HAREKETSİZ KALMAYIN

YAŞADIĞIMIZ pandemi süreci ve bu uzun sıcak yaz günlerinde her ne kadar evde olsak da esneme hareketleri, basit egzersizler ve fiziksel aktiviteler yapabilirsiniz. Oruç tutulduğunda iki öğün beslenme ile yavaşlayan bazal metabolizma hızınızı arttırmak için gün içinde 45-60 orta şiddetli fiziksel aktiviteler bunun için yeterli olacaktır. Sevdiklerinizle uzaktan da olsa kucaklaşabildiğiniz nice sağlıklı bayramlar dileriz.



BOL SU!

BAYRAM sürecinde ve bayram sonrasında da sıvı alımını arttırılmalıdır. Ramazan ayında geç açtığınız iftar ve sahur arasında su tüketimi ister istemez normale oranla daha az kalabilmektedir. Havaların da ısınmasıyla beraber terlemeyle birlikte vücudun sıvı atımı artmış olur. Günde yaklaşık 2-2.5lt su içmeye özen göstermelisiniz. Sıvı alımını arttırmak için de ara öğünlerinize ya da öğünlerinizin yanına ayran, kefir, süt ve az sodyumlu maden suyu gibi sağlıklı içecekler ekleyebilirsiniz. Mümkünse şerbetli ve gazlı içeceklerde uzak durmalısınız. Çünkü bu süreçte mide hassas olabilmektedir.

PORSİYON KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN!

SİNDİRİM sisteminizi çok yormamak için ağır yemekler yerine hafif yemekleri tercih etmeye özen gösterin. Yemeklerinizi hazırlarken, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini kullanın, kızartma yöntemini tercih etmeyin. Yemeklerin yağ ve tuz oranını azaltıp baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Özellikle sürekli yapılan tatlı ısrarlarına evet demememiz ve taze meyvelerle tatlı isteğini bastırmanız iyi olacaktır. Tatlı ihtiyacınızı frenleyebilirsiniz! İşlenmiş şekerlerin zararı artık birçok araştırma ile kanıtlanmış bulunmaktadır. Obezite ve kalp rahatsızlıkları şeker tüketiminin tetiklediği hastalıkların başında gelmektedir. Herkes tatlı sever ama gelin biz bu tercihinizi sağlıklı olanlardan yapalım. Çünkü şu an meyvelerin en zenginleştiği, en çoğaldığı dönemdeyiz. Çilek, erik gibi hem su bakımından hem lif açısından zengin hem de porsiyonu bol miktarda yiyebileceğiniz meyveleri tercih etmek için pek çok neden var. Tatlı ihtiyacınızı, porsiyon kontrolünü sağlayarak meyvelerden karşılayabilirsiniz.