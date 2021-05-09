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Haberler Sarmaşık Kalpten kansere her derde deva

Kalpten kansere her derde deva

Kalpten kansere her derde deva

9.5.2021

DUT meyvesinin sağlığa ne kadar büyük faydalar sağladığını biliyor musunuz? Mevsiminde tüketeceğiniz bir porsiyon dutun kalpten kansere pek çok faydası var. Dutun ister kırmızısını, ister beyazını isterseniz de karasını yiyin. Günde bir çay bardağı dut tüketerek kalp hastalıkları, kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları gibi sorunlara karşı savunmanızı güçlendirebilirsiniz. Bir çay bardağını aşmamak önemli çünkü bu miktarda dut tüketmek bir porsiyon meyveye eşdeğer.
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