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Haberler Sarmaşık Kök hücre ile yumurta gençleştirme tedavisi

Kök hücre ile yumurta gençleştirme tedavisi

Kök hücre ile yumurta gençleştirme tedavisi

9.5.2021

PRP (Platelet Açısından Zengin Plazma) ile yumurtalık gençleştirmenin kadınlarda görülen kısırlığın tedavisi için yeni bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Gürbüz, "PRP, kişinin kendi kanından elde edilen doğal bir üründür. Yumurtalık gençleştirme işlemi, PRP'nin yumurtalıklara enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir" dedi. Kadınların yumurtalıklarında menopoz sonrası dönem dahil her zaman yumurta bulunduğunu belirten Op. Dr. Gürbüz, "Fakat bu yumurtaların çoğu veya tümü uyku durumundadır. Yumurtalık gençleştirme, yumurtalık olgunlaşması ve yumurtalık içindeki gelişmeyi tekrar uyandırmayı amaçlayan yenilikçi bir işlemdir" dedi.

HÜCREYE DÖNÜŞÜYOR
Op. Dr. Neslihan Gürbüz şöyle konuştu: "Vücutta bulunan ve olgun hücrelerin öncüsü olan kök hücreler, uygun bir uyarıcı ajan ile yumurta dahil insan vücudundaki herhangi bir hücreye dönüşebilir. Kadınlarda yumurtalıklarda da kök hücreler vardır. PRP'de doku iyileşmesine yönelik büyüme faktörleri salgılanır. Yumurtalık uyarılır ve çalışması hızlanır."

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