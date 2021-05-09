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Haberler Sarmaşık Nar suyu yaşlanmayı durduruyor

suyu yaşlanmayı durduruyor

Nar suyu yaşlanmayı durduruyor

9.5.2021

NAR; vitamin, mineral ve lif ile dolu bir meyve. Nardaki antienflamatuar özellikler ve zengin polifenol içeriği DNA'yı mutasyonlardan korur, kanser hücresinin büyümesini engeller. Nar antioksidan bakımından zengindir ve bu nedenle vücudumuzu erken yaşlanmadan sorumlu olan serbest radikallerden korur. Ayrıca nar suyundaki antioksidanlar, alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmada etkilidir.
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