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Haberler Sarmaşık Omega şampiyonu zeytinin faydaları

Omega şampiyonu zeytinin faydaları

Omega şampiyonu zeytinin faydaları

9.5.2021

KAHVALTI sofralarının vazgeçilmezi zeytin, omega 3 ve omega 6 yağ asitleriyle adeta bir sağlık deposu. Siyahı ve yeşiliyle şifa kaynağı zeytin, özellikle Ege Bölgesi ve Marmara Bölgeleri'nde çokça tüketilir. Ancak zeytini dengeli tüketmek gerekir. Çünkü fazla miktarlarda tüketilen zeytin, vücuda yağ alımını artırır ve kilo problemlerine de neden olabilir.
ZEYTİNİN faydaları çok ama ideal olan tüketim miktarı günde az tuzlu 5 zeytindir. Zeytin, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığınızı korur. Kötü huylu kolesterolü (LDL) ise düşürür. Zeytindeki yağ miktarı kadar tuz miktarı da önemli. Zeytini bir süre suda bekleterek tuz miktarını azaltabilirsiniz.
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